Началась эвакуация жителей из Энергодара

Цитата

"Эвакуационная колонна согласно объявленному зеленому коридору под эгидой Красного Креста с жителями Энергодара, преимущественно женщинами и детьми, людьми преклонного возраста, уехала из города”, - сообщил городской голова.

Детали

Видео эвакуации обнародовал также заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, отметив, что автобусы направляются в Запорожье.

Ранее

Как писал УНН, сегодня в Энергодар Запорожской области отправилась колонна из пяти грузовиков с гуманитарной помощью.