Началась эвакуация жителей из Энергодара
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. С Энергодара только что отправились эвакуационные автобусы с жителями города, они направляются в Запорожье. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Цитата
"Эвакуационная колонна согласно объявленному зеленому коридору под эгидой Красного Креста с жителями Энергодара, преимущественно женщинами и детьми, людьми преклонного возраста, уехала из города”, - сообщил городской голова.
Детали
Видео эвакуации обнародовал также заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, отметив, что автобусы направляются в Запорожье.
Ранее
Как писал УНН, сегодня в Энергодар Запорожской области отправилась колонна из пяти грузовиков с гуманитарной помощью.