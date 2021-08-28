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Эвакуация из Кабула: в Украину прибыл еще один самолет

Эвакуация из Кабула: в Украину прибыл еще один самолет

Киев  •  УНН

 • 19109 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Украину прибыл еще один эвакуационный самолет из Кабула. Об этом УНН сообщил источник.

Цитата

"В Украину прибыл третий за сегодня эвакуационный самолет с Кабула", - сообщил собеседник УНН.

Данных о эвакуированных пока нет.

Ранее

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что из Афганистана в Украину сегодня прибывает около 80 украинцев.

Добавим

В Международном аэропорту "Борисполь" приземлился эвакуационный самолет из Кабула.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, по состоянию на 27 августа, 90 украинцев ожидают эвакуации из оккупированного боевиками радикальной группировки "Талибан" Кабула.

Накануне МИД Украины сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек.

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