Евакуація з Кабулу: в Україну прибув ще один літак
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Україну прибув ще один евакуаційний літак з Кабулу. Про це УНН повідомило джерело.
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"В Україну прибув третій за сьогодні евакуаційний літак із Кабулу", - повідомив співрозмовник УНН.
Даних щодо евакуйованих наразі немає.
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Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що з Афганістану в Україну сьогодні прибуває близько 80 українців.
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У Міжнародному аеропорті “Бориспіль” приземлився евакуаційний літак з Кабулу.
Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, станом на 27 серпня, до 90 українців очікують евакуації з окупованого бойовиками радикального угруповання “Талібан” Кабулу.
Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.