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Евакуація з Кабулу: в Україну прибув ще один літак

Евакуація з Кабулу: в Україну прибув ще один літак

Київ • УНН

 • 19114 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Україну прибув ще один евакуаційний літак з Кабулу. Про це УНН повідомило джерело.

Цитата

"В Україну прибув третій за сьогодні евакуаційний літак із Кабулу", - повідомив співрозмовник УНН.

Даних щодо евакуйованих наразі немає.

Раніше

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що з Афганістану в Україну сьогодні прибуває близько 80 українців.

Додамо

У Міжнародному аеропорті “Бориспіль” приземлився евакуаційний літак з Кабулу.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, станом на 27 серпня, до 90 українців очікують евакуації з окупованого бойовиками радикального угруповання “Талібан” Кабулу.

Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.

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