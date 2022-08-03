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Эвакуация из Донецкой области: ночью в Кировоградскую область прибыл второй поезд

Киев • УНН

 • 143936 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Этой ночью в Кировоградскую область прибыл второй эвакуационный поезд из Донецкой области. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует УНН.

Цитата

"Ночью Кировоградская область приняла второй эвакуационный поезд из Донецкой области. Все остановились в Александрии. Спасибо городским властям, социальным службам, волонтерам, медикам, ГСЧС, полиции, Красному Кресту и, безусловно, команде ОВА – за четкую организацию встречи" , – отметил Райкович.

Детали

Глава ОВА сообщил, что среди эвакуированных – пожилые люди, маломобильные, больные, дети. Все они сразу получили помощь. Затем будет регистрация и соответствующие выплаты.

Напомним

2 августа началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Утром прибыл первый поезд в Кропивницкий Кировоградской области.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram показал фото первых эвакуированных.

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