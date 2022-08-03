Эвакуация из Донецкой области: ночью в Кировоградскую область прибыл второй поезд

Цитата

"Ночью Кировоградская область приняла второй эвакуационный поезд из Донецкой области. Все остановились в Александрии. Спасибо городским властям, социальным службам, волонтерам, медикам, ГСЧС, полиции, Красному Кресту и, безусловно, команде ОВА – за четкую организацию встречи" , – отметил Райкович.

Детали

Глава ОВА сообщил, что среди эвакуированных – пожилые люди, маломобильные, больные, дети. Все они сразу получили помощь. Затем будет регистрация и соответствующие выплаты.

Напомним

2 августа началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Утром прибыл первый поезд в Кропивницкий Кировоградской области.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram показал фото первых эвакуированных.