Эвакуация из Донецкой области: ночью в Кировоградскую область прибыл второй поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Этой ночью в Кировоградскую область прибыл второй эвакуационный поезд из Донецкой области. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует УНН.
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"Ночью Кировоградская область приняла второй эвакуационный поезд из Донецкой области. Все остановились в Александрии. Спасибо городским властям, социальным службам, волонтерам, медикам, ГСЧС, полиции, Красному Кресту и, безусловно, команде ОВА – за четкую организацию встречи" , – отметил Райкович.
Детали
Глава ОВА сообщил, что среди эвакуированных – пожилые люди, маломобильные, больные, дети. Все они сразу получили помощь. Затем будет регистрация и соответствующие выплаты.
Напомним
2 августа началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Утром прибыл первый поезд в Кропивницкий Кировоградской области.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram показал фото первых эвакуированных.