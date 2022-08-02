Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини: перший потяг вже у Кропивницькому – Верещук

Кабмін створив координаційний штаб з евакуації жителів Донецької області. Його очолила Ірина Верещук.
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Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини – сьогодні вранці прибув перший потяг у Кропивницький Кіровоградської області. Про це в Telegram повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує УНН.
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"Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли", – написала Верещук.
Нагадаємо
Кабмін створив координаційний штаб з евакуації жителів Донецької області. Його очолила Ірина Верещук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Евакуація з Донеччини: у Мінреінтеграції назвали план дій