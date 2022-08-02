Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини: перший потяг вже у Кропивницькому – Верещук

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини – сьогодні вранці прибув перший потяг у Кропивницький Кіровоградської області. Про це в Telegram повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує УНН.