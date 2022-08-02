Началась обязательная эвакуация из Донецкой области: первый поезд уже в Кропивницком – Верещук

Кабмин создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила Ирина Верещук.
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Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Началась обязательная эвакуация из Донецкой области – сегодня утром прибыл первый поезд в Кропивницкий Кировоградской области. Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует УНН.
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"Началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", – написала Верещук.
Напомним
Кабмин создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила Ирина Верещук.
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