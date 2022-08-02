Началась обязательная эвакуация из Донецкой области: первый поезд уже в Кропивницком – Верещук

КИЕВ. 2 августа. УНН. Началась обязательная эвакуация из Донецкой области – сегодня утром прибыл первый поезд в Кропивницкий Кировоградской области. Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует УНН.