Тікали від війни: голова Донецької ОВА показав перших евакуйованих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Відсьогодні розпочалася безкоштовна евакуація жителів Донецької області до Кіровоградщини. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram показав фото перших евакуйованих, інформує УНН.
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"Кожен парний день із Покровська відправлятиметься евакуаційний поїзд до Кропивницького із зупинкою в Олександрії. Час відправлення - 16:30", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович подякував ДСНС, волонтерам, Червоному Хресту, комунальним службам, освітянам, соціальним службам Кропивницького, команді ОВА та медикам за оперативну і злагоджену роботу.
"Сьогодні Кіровоградщина зустріла евакуаційний потяг з Донецької області. Усі служби готувалися відповідально. Разом з віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук були біля кожного вагона. Люди втекли з-під обстрілів, чимало натерпілися. Зараз для них важливе бодай тепле слово. Кожному допоможемо, дамо дах над головою, нагодуємо, прихистимо", - заявив голова ОВА.
Доповнення
Сьогодні вранці розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини, прибув перший потяг у Кропивницький Кіровоградської області.