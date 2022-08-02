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Убегали от войны: глава Донецкой ОВА показал первых эвакуированных

Убегали от войны: глава Донецкой ОВА показал первых эвакуированных

Киев • УНН

 • 127432 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. С сегодняшнего дня началась бесплатная эвакуация жителей Донецкой области в Кировоград. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram показал фото первых эвакуированных, информирует УНН.

Цитата

"Каждый парный день из Покровска будет отправляться эвакуационный поезд в Кропивницкий с остановкой в ​​Александрии. Время отправления – 16:30", – говорится в сообщении.

Детали

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович поблагодарил ГСЧС, волонтеров, Красный Крест, коммунальные службы, педагоги, социальные службы Кропивницкого, команду ОВА и медиков за оперативную и слаженную работу.

"Сегодня Кировоградская область встретила эвакуационный поезд из Донецкой области. Все службы готовились ответственно. Вместе с вице-премьером-министром Ириной Верещук были возле каждого вагона. Люди убежали от обстрелов, немало натерпелись. Сейчас для них важно хотя бы теплое слово. Каждому поможем, дадим крышу над головой, накормим, приютим", – заявил глава ОВА.

Дополнение 

Сегодня утром началась обязательная эвакуация из Донецкой области, прибыл первый поезд в Кропивницкий Кировоградской области.

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