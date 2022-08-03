Евакуація з Донеччини: вночі на Кіровоградщину прибув другий потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Цієї ночі на Кіровоградщину прибув другий евакуаційний потяг з Донецької області. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує УНН.
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"Вночі Кіровоградщина прийняла другий евакуаційний потяг з Донецької області. Всі зупинились в Олександрії. Дякую міській владі, соціальним службам, волонтерам, медикам, ДСНС, поліції, Червоному Хресту і, безумовно, команді ОВА – за чітку організацію зустрічі", – зазначив Райкович.
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Голова ОВА повідомив, що серед евакуйованих – люди похилого віку, маломобільні, хворі, діти. Усі вони одразу отримали допомогу. Потім буде реєстрація і відповідні виплати.
Нагадаємо
2 серпня розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Вранці прибув перший потяг у Кропивницький Кіровоградської області.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram показав фото перших евакуйованих.