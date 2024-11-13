Эвакуация в Покровске и Курахово: сколько детей остаются в громадах

В Покровской и Кураховской громадах Донецкой области продолжается эвакуация населения из опасных территорий. В Покровске остается 11 тыс. человек, в том числе 49 детей, а в Курахово - 700-800 человек. Об этом рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Сейчас в Покровской громаде остается 17 тыс. человек, 246 детей. В Покровске 11 тыс. человек и 49 детей. Что касается Курахово, 1300 человек остаются в громаде и около 700-800 человек в самом городе. Всех детей вывезли. За сутки мы вывезли с линии фронта 214 человек и 10 детей", - рассказал Филашкин.

По его словам, принудительной эвакуации не объявляют, она есть только для детей и семей с детьми.

Он рассказал, что были случаи, когда после эвакуации, семьи с детьми объездными путями обратно возвращались домой, тем самым подвергая их опасности.

Дополнение

Враг продолжает обстрелы Донетчины - только за минувшие сутки зафиксировано 3 334 удара по линии фронта и жилых районах. Под обстрелом оказались 7 населенных пунктов: города Дружковка, Покровск, Торецк, поселок Ямполь, села Андреевка, Богатырь и Дачное. Всего повреждено 25 гражданских объектов, среди которых 19 жилых домов, сообщили в полиции Донетчины и перечислили:

В Дачном российские войска открыли артиллерийский огонь, в результате чего был ранен гражданский и поврежден частный дом.

В Покровске дроновый удар повредил детскую площадку.

В Дружковке враг нанес три авиационных удара бомбами «УМПБ Д-30СН», в результате которых повреждена промышленная зона.

В Андреевке бомба «ФАБ-250» вызвала разрушение 10 частных домов и повреждение автомобиля.

Ямполь был обстрелян из РСЗО «Смерч», в результате чего повреждены 8 частных домов.

Кроме того, установлено, что в Мирнограде в результате бомбового удара, совершенного 11 ноября, повреждены 8 многоквартирных домов, сообщает полиция региона.

Почти половина боев - на Кураховском и Покровском направлениях: ситуация на фронте