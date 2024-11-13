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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти половина боев - на Кураховском и Покровском направлениях: ситуация на фронте

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки произошло 162 боевых столкновения, из которых 75 - на Кураховском и Покровском направлениях. Враг нанес 87 авиаударов и совершил 5168 обстрелов украинских позиций.

162 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, почти половина из которых - на Кураховском и Покровском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 13 ноября, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 162 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 87 авиаударов, сбросив 151 КАБ. Кроме этого, совершил 5168 обстрелов, из них 110 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, поразили 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, четыре артиллерийских средства и два других важных объекта российских захватчиков.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

За вчерашний день на Харьковском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Грековки и Торского.

На Сиверском направлении украинские воины отбили атаку в районе Верхнекаменского.

На Торецком направлении враг, в некоторых случаях при поддержке авиации, совершил 11 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

На Времовском направлении противник совершил 15 штурмов наших позиций в районах Трудового, Максимовки, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области, где украинские воины сдержали 20 атакующих действий захватчиков. Также российская террористическая армия не прекращает бомбардировки собственных территорий; по имеющейся информации, за прошедшие сутки противник нанес 24 авиаудара с применением 34 КАБ", - сообщили в сводке.

Наши воины, как указали в Генштабе, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Error 42: something went wrong13 нояб. 2024, 05:40 • 11264 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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