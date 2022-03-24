Эвакуация мариупольцев: из Бердянска в Запорожье приехало 1077 человек, из которых 319 - дети

Детали

В сообщение отмечается, что люди добирались до Запорожья как централизованно на автобусах, так и собственным транспортом. Всего в город приехало 232 легковых авто.

"Всем людям оказывается необходимая помощь в центрах поддержки - от питания и медикаментов до дальнейшего расселения.

Спасибо Запорожской областной и городской администрациям и всем организаторам, которые помогают спасать людей. И личная благодарность водителям автобусов!", - говорится в сообщении.

Добавим

Главное управление разведки Минобороны подтверждает, что российские войска массово вывозят граждан Украины в россию. После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы рф.

Разведка сообщает, что по состоянию на сегодня уже есть подтверждение, что один из таких фильтрационных лагерей создан в Докучаевске Донецкой области. Именно туда отправляют всех украинцев, у которых отбирают документы. После этого с ними разговаривают ФСБшники.