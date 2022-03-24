Евакуація маріупольців: із Бердянська до Запоріжжя приїхало 1077 людей, з яких 319 – діти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Евакуація маріупольців продовжується. Станом на 16:00 із Бердянська до Запоріжжя приїхало 1077 людей, з яких 319 – діти. Про це УНН інформує з посиланням на заяву Маріупольської міської ради в Telegram.
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В повідомлення зазначається, що люди добиралися до Запоріжжя як централізовано на автобусах, так і власним транспортом. Всього до міста приїхало 232 легкових авто.
"Всім людям надається необхідна допомога в центрах підтримки – від харчування та медикаментів до подальшого розселення.
Дякуємо Запорізької обласній і міській адміністраціям та усім організаторам, які допомагають рятувати людей. І особиста подяка водіям автобусів!", - йдеться в повідомленні.
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Головне управління розвідки Міноборони підтверджує, що російські війська масово вивозять громадян України до росії. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів рф.
Розвідка повідомляє, що станом на сьогодні вже є підтвердження, що один з таких фільтраційних таборів створено в Докучаєвську Донецької області. Саме туди відправляють усіх українців, в яких відбирають документи. Після цього з ними розмовляють ФСБшники.