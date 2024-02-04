Этой зимой враг бьет по прифронтовым регионам - Минэнерго

Этой зимой оккупационная армия российской федерации сосредоточилась на ударах по прифронтовым регионам, массовых обстрелов энергоструктуры не было. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

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Он рассказал, что в прифронтовых районах россияне попадали в угольные шахты, а также в систему газоснабжения.

Чтобы сделать оценку последствий работают люди - оцениваем экономические убытки и убытки для энергетических компаний. В министерстве создана специальная рабочая группа, чтобы потребности компаний в энергооборудовании были максимально быстро удовлетворены сказал Демченков.

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