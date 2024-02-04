Цієї зими ворог б’є по прифронтових регіонах – Міненерго
Київ • УНН
Цієї зими російська армія зосередилася на атаках на прифронтових територіях, а не на масованих ударах по енергетичному сектору України.
Цієї зими окупаційна армія російської федерації зосередилася на ударах по прифронтових регіонах, масових обстрілів енергоструктури не було. Про це заявив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.
Деталі
Він розповів, що в прифронтових районах росіяни влучали в вугільні шахти, а також в систему газопостачання.
Щоб зробити оцінку наслідків працюють люди - оцінюємо економічні збитки і збитки для енергетичних компаній. В міністерстві створена спеціальна робоча група, щоб потреби компаній в енергообладнанні були максимально швидко задоволені
Україна вперше проходить опалювальний користуючись газом власного видобутку – Шмигаль30.01.24, 19:37 • 36997 переглядiв