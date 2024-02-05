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"Это зависит уже от стран Евросоюза, когда Украина будет среди них": Зеленский о вступлении в ЕС

"Это зависит уже от стран Евросоюза, когда Украина будет среди них": Зеленский о вступлении в ЕС

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 13:48  •  12996 просмотра

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Президент Зеленский считает, что Украина сделала достаточно реформ для вступления в ЕС и внедрила некоторые реформы, которых не хватает даже существующим членам ЕС, хотя и признает, что впереди еще много работы.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина сделала достаточно вещей для вступления в Европейский союз, которых даже нет в странах, которые уже являются членами ЕС. Об этом рассказал президент в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, сообщает УНН.

"... впереди еще есть какой-то путь. Мы можем пройти очень быстро. Я бы так сказал: сегодня это зависит уже от стран Евросоюза, когда Украина будет среди них", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина на пути в ЕС имеет такие же трудности, с которыми сталкивались другие страны при вступлении в ЕС, но несмотря на то, что в Украине война, делается много вещей, которые необходимы для будущего вступления.

"И несмотря на то, что мы в войне, мы это делаем: много принимаем законов, много реформируем свою систему. Иногда тебе могут нравиться какие-то законы, иногда - не очень. Иногда их воспринимают парламентарии, иногда - не очень. Иногда их воспринимает общество, иногда - не очень. Но если твой выбор - быть в Европейском Союзе, то это есть правила. И правила надо уважать. Поэтому когда мы можем быть? И я думаю, что Украина с точки зрения, например, реформ, мощности армии, земельных реформ, цифровизации, гармонизации законодательства, мы очень близко к этому. Я вам скажу откровенно, некоторые вещи у нас сделаны в Украине, которых нет у некоторых стран, которые уже в Европейском союзе. И это факт", - добавил Зеленский.

Напомним

Советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иван Нагорняк в комментарии УНН отмечал, что Украина уже идет гораздо более быстрым темпом, чем другие страны-кандидаты на вступление в ЕС по процедуре скрининга Евросоюзом законодательства.

Павел Башинский

Павел Башинский

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"Это зависит уже от стран Евросоюза, когда Украина будет среди них": Зеленский о вступлении в ЕС

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