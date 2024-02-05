"Это зависит уже от стран Евросоюза, когда Украина будет среди них": Зеленский о вступлении в ЕС
Киев • УНН
Президент Зеленский считает, что Украина сделала достаточно реформ для вступления в ЕС и внедрила некоторые реформы, которых не хватает даже существующим членам ЕС, хотя и признает, что впереди еще много работы.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина сделала достаточно вещей для вступления в Европейский союз, которых даже нет в странах, которые уже являются членами ЕС. Об этом рассказал президент в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, сообщает УНН.
"... впереди еще есть какой-то путь. Мы можем пройти очень быстро. Я бы так сказал: сегодня это зависит уже от стран Евросоюза, когда Украина будет среди них", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина на пути в ЕС имеет такие же трудности, с которыми сталкивались другие страны при вступлении в ЕС, но несмотря на то, что в Украине война, делается много вещей, которые необходимы для будущего вступления.
"И несмотря на то, что мы в войне, мы это делаем: много принимаем законов, много реформируем свою систему. Иногда тебе могут нравиться какие-то законы, иногда - не очень. Иногда их воспринимают парламентарии, иногда - не очень. Иногда их воспринимает общество, иногда - не очень. Но если твой выбор - быть в Европейском Союзе, то это есть правила. И правила надо уважать. Поэтому когда мы можем быть? И я думаю, что Украина с точки зрения, например, реформ, мощности армии, земельных реформ, цифровизации, гармонизации законодательства, мы очень близко к этому. Я вам скажу откровенно, некоторые вещи у нас сделаны в Украине, которых нет у некоторых стран, которые уже в Европейском союзе. И это факт", - добавил Зеленский.
Напомним
Советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иван Нагорняк в комментарии УНН отмечал, что Украина уже идет гораздо более быстрым темпом, чем другие страны-кандидаты на вступление в ЕС по процедуре скрининга Евросоюзом законодательства.
"Это зависит уже от стран Евросоюза, когда Украина будет среди них": Зеленский о вступлении в ЕС
Президент Зеленский считает, что Украина сделала достаточно реформ для вступления в ЕС и внедрила некоторые реформы, которых не хватает даже существующим членам ЕС, хотя и признает, что впереди еще много работы.
Группа из россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости
Группа из двух россиян и четырех украинцев убила латвийскую женщину, чтобы завладеть ее недвижимостью стоимостью более 4 миллионов евро.
Правоохранители осмотрели ракету Х-32, которая упала на Харьковщине: искали иностранные компоненты
Первичная экспертиза боеголовки ракеты Х-32, упавшей в Украине, показала, что она была изготовлена в 2023 году и может иметь иностранные компоненты, что дает возможность реагировать на поставки таких компонентов в страну-агрессора.
В прошлом году на Prozorro купили автомобилей на почти 4 миллиарда гривен: кто покупал больше всего и какие авто выбирали
Аналитики отмечают, что в 2023 году на Prozorro было приобретено 3,8 тысячи автомобилей на сумму 3,7 млрд грн. В то же время в 2021 на такую же сумму удалось закупить почти 5 тысяч автомобилей.
Силам обороны удалось деоккупировать 50% территорий, которые были захвачены 24 февраля - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что украинские войска освободили половину территорий, оккупированных россией 24 февраля, и остановили их дальнейшее продвижение. Однако россия до сих пор занимает 26% территории Украины.
Суд продлил меру пресечения экс-главе СБУ в Крыму Кулиничу
Суд продлил срок содержания под стражей бывшего главы Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича еще на 60 суток по обвинению в государственной измене.
Обманула клиентов банка на почти 86 млн грн: правоохранители задержали экс-менеджера по работе с вип-клиентами
Бывшую сотрудницу банка задержали за то, что она обманула своих бывших клиентов на почти 86 миллионов гривен, обещая кредиты под проценты, а взамен присваивая деньги. Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 миллионов гривен.
Украина победит в войне, но сейчас должна усилить мобилизацию и сохранить единство - немецкий генерал
Немецкий генерал заявил, что Украине необходимо усилить мобилизацию, чтобы заменить потери и обновить армию. Он уверен в победе Украины в войне, и подчеркивает важность сохранения единства внутри страны.
В Пакистане произошла атака на полицейский участок: по меньшей мере 10 погибших
Боевики напали на полицейский участок на северо-западе Пакистана, убив по меньшей мере 10 полицейских и ранив еще шестерых накануне выборов, которые состоятся на этой неделе.
От приватизации госимущества в этом году планируют получить 4 млрд грн - ФГИУ
Фонд государственного имущества Украины планирует получить 4 миллиарда гривен от приватизации государственных активов в этом году, по словам его председателя.