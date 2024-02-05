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"Це залежить вже від країн Євросоюзу, коли Україна буде серед них": Зеленський про вступ до ЄС

"Це залежить вже від країн Євросоюзу, коли Україна буде серед них": Зеленський про вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 20108 перегляди

Президент Зеленський вважає, що Україна зробила достатньо реформ для вступу в ЄС і впровадила деякі реформи, яких бракує навіть існуючим членам ЄС, хоча й визнає, що попереду ще багато роботи.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна зробила достатньо речей для вступу в Європейський союз, яких навіть немає у країнах, що вже є членами ЄС. Про це розповів президент в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1, повідомляє УНН.

"... попереду ще є якийсь шлях. Ми можемо пройти дуже швидко. Я б так сказав: сьогодні це залежить вже від країн Євросоюзу, коли Україна буде серед них", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна на шляху до ЄС має такі ж труднощі, з якими стикалися інші країни при вступі до ЄС, але незважаючи на те, що в Україні війна, робиться багато речей, які необхідні для майбутнього вступу.

"І незважаючи на те, що ми у війні, ми це робимо: багато приймаємо законів, багато реформуємо свою систему. Іноді тобі можуть подобатись якісь закони, іноді - не дуже. Іноді їх сприймають парламентарі, іноді - не дуже. Іноді їх сприймає суспільство, іноді - не дуже. Але якщо твій вибір – бути в Європейському Союзі, то це є правила. І правила треба поважати. Тому коли ми можемо бути? І я думаю, що Україна з точки зору, наприклад, реформ, потужності армії, земельних реформ, цифровізації, гармонізації законодавства, ми дуже близько до цього. Я вам скажу відверто, деякі речі у нас зроблені в Україні, яких немає у деяких країн, які вже в Європейському союзі. І це факт", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Радник віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іван Нагорняк в коментарі УНН зазначав, що Україна вже йде набагато швидшим темпом, ніж інші країни-кандидати на вступ до ЄС щодо процедури скринінгу Євросоюзом законодавства.

Павло Башинський

Павло Башинський

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