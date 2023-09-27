Эстонский парламент хочет переименовать российский Калининград в Кенигсберг
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Комиссия по иностранным делам эстонского парламента (Рийгикогу) рекомендовала использовать историческое название города "Кенигсберг" вместо советского "Калининград", передает ERR, пишет УНН.
Детали
Комиссия Рийгикогу по иностранным делам предложила Обществу родного языка рассмотреть возможность использования в эстонском языке названия Кенигсберг вместо Калининграда.
По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, комиссия пришла к выводу, что в эстонском языке следует отказаться от советского названия города Калининград и использовать вместо него историческое название Кенигсберг, сообщила пресс-служба Рийгикогу.
Кроме того, члены комиссии отметили на заседании, что вместо нынешнего названия российского города Кингиссеп целесообразно использовать его прежние названия Ямбург или Ям.
Комиссия по иностранным делам обратилась к комиссии языка при Обществе родного языка, при которой действует консультативная рабочая группа по иностранным названиям, с предложением рассмотреть эту поправку. Михкельсон отметил, что Латвия, Литва и Польша также выбрали прежнее название города вместо Калининграда.
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Старинный прусский город Твангсте в 1255 году получил немецкое название Кенигсберг, предположительно в честь чешского короля Оттокара II. После Второй мировой войны городу, вошедшему в состав ссср, было присвоено русское название калининград в честь михаила калинина, советского государственного деятеля и ведущей фигуры сталинского режима террора.
Комиссия по иностранным делам обсудила вопрос о названии в связи с проектом Рийгикогу "Предложение Правительству Республики принять историческое, эстонское название Кенигсберг" (218 OE), внесенным Консервативной народной партией Эстонии (EKRE).
Комиссия продолжит обсуждение в октябре. В проекте предлагается предложить правительству называть Калининград снова Кенигсбергом и провести все процедуры, связанные с изменением названия.
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