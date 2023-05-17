Латвія офіційно порекомендувала повернути Калінінграду його історичну назву
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Центр державної мови Латвії (VVC) надав рекомендації щодо повернення місту Калінінград його історичної назви. Пропонують використовувати латиський варіант назви Караляучі або німецький - Кенігсберг. Відповідна пропозиція з'явилась на сайті VVC, пише УНН.
Цитата
"Експертна комісія з латиської мови Центру державної мови рекомендує використовувати Караляючі або Кенігсберг замість російської назви Калінінград для російського Калінінградського ексклаву", - зазначається у повідомленні.
Доповнення
Також, на заяву Центру державної мови Латвії відреагував і глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.
"Отже, Караляючі", - написав він на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо
Комісія Польщі зі стандартизації географічних назв порекомендувала називати в офіційних документах російський Калінінград - Крулевцем і відповідно Калінінградську область - Крулевецькою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща будує електронний бар'єр на кордоні з росією