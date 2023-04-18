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Польща будує електронний бар'єр на кордоні з росією

Польща будує електронний бар'єр на кордоні з росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Польща розпочала будівництво сучасного електронного бар'єру на своєму сухопутному кордоні з Калінінградським ексклавом росії для відстеження та протидії будь-якій незаконній діяльності, заявив у вівторок міністр внутрішніх справ Польщі. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Бар'єр, який буде оснащений камерами цілодобового спостереження та датчиками руху, матиме протяжність 210 кілометрів і має бути завершений восени.

"У нас буде повний моніторинг кордону з росією", - заявив Маріуш Камінський на пресконференції.

"Я впевнений, що це буде найбільший кордон ЄС, що охороняється".

Східні кордони Польщі з росією та білоруссю, які також є зовнішніми кордонами ЄС, будуть "ідеально підготовлені для будь-якого виду незаконної діяльності, пов'язаної з кризовими ситуаціями щодо наших східних сусідів", сказав Камінський.

Що було раніше

Торік Польща збудувала стіну на кордоні з білорусією, щоб зупинити масовий нелегальний притік мігрантів.

У лютому Польща виставила протитанкові загородження на дорогах, що ведуть до прикордонних переходів із Калінінградом. Минулого року Варшава встановила там бар'єр із колючого дроту.

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