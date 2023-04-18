Польша строит электронный барьер на границе с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Польша начала строительство современного электронного барьера на своей сухопутной границе с Калининградским эксклавом россии для отслеживания и противодействия любой незаконной деятельности, заявил во вторник министр внутренних дел Польши. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Барьер, который будет оснащен камерами круглосуточного наблюдения и датчиками движения, будет иметь протяженность 210 километров и должен быть завершен осенью.
"У нас будет полный мониторинг границы с россией", - заявил Мариуш Каминский на пресс-конференции.
"Я уверен, что это будет самая большая охраняемая граница ЕС".
Восточные границы Польши с россией и беларусью, которые также являются внешними границами ЕС, будут "идеально подготовлены для любого вида незаконной деятельности, связанной с кризисными ситуациями в отношении наших восточных соседей", сказал Каминский.
Что было раньше
В прошлом году Польша построила стену на границе с белоруссией, чтобы остановить массовый нелегальный приток мигрантов.
В феврале Польша выставила противотанковые заграждения на дорогах, ведущих к пограничным переходам с Калининградом. В прошлом году Варшава установила там барьер из колючей проволоки.