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Польша строит электронный барьер на границе с россией

Польша строит электронный барьер на границе с россией

Киев • УНН

 • 551398 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Польша начала строительство современного электронного барьера на своей сухопутной границе с Калининградским эксклавом россии для отслеживания и противодействия любой незаконной деятельности, заявил во вторник министр внутренних дел Польши. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Барьер, который будет оснащен камерами круглосуточного наблюдения и датчиками движения, будет иметь протяженность 210 километров и должен быть завершен осенью.

"У нас будет полный мониторинг границы с россией", - заявил Мариуш Каминский на пресс-конференции.

"Я уверен, что это будет самая большая охраняемая граница ЕС".

Восточные границы Польши с россией и беларусью, которые также являются внешними границами ЕС, будут "идеально подготовлены для любого вида незаконной деятельности, связанной с кризисными ситуациями в отношении наших восточных соседей", сказал Каминский.

Что было раньше

В прошлом году Польша построила стену на границе с белоруссией, чтобы остановить массовый нелегальный приток мигрантов.

В феврале Польша выставила противотанковые заграждения на дорогах, ведущих к пограничным переходам с Калининградом. В прошлом году Варшава установила там барьер из колючей проволоки.

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