Латвия официально порекомендовала вернуть Калининграду его историческое название

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Центр государственного языка Латвии (VVC) предоставил рекомендации по возвращению городу Калининград его исторического названия. Предлагают использовать латышский вариант названия Каралячус или немецкий - Кенигсберг. Соответствующее предложение появилось на сайте VVC, пишет УНН.

Цитата

"Экспертная комиссия по латышскому языку Центра государственного языка рекомендует использовать Каралячус или Кенигсберг вместо русского названия Калининград для российского Калининградского эксклава", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Также, на заявление Центра государственного языка Латвии отреагировал и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Итак, Каралячус", - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним

Комиссия Польши по стандартизации географических названий порекомендовала называть в официальных документах российский Калининград - Крулевцем и соответственно Калининградскую область - Крулевецкой.

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