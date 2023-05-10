"Російська назва - штучна": Польща офіційно перейменувала Калінінград на Крулевець
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Комісія Польщі зі стандартизації географічних назв від сьогодні рекомендує називати в офіційних документах російський Калінінград - Крулевцем і відповідно Калінінградську область - Крулевецькою, пише УНН з посиланням на польске RMF 24.
Деталі
Набула чинності постанова Комісії зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, яка рекомендує використовувати лише польську назву Крулевець для "міста з російською назвою Калінінград".
Рішення було ухвалено Комісією зі стандартизації географічних назв за межами Республіки Польща, що діє під керівництвом Головного землевпорядника, 12 квітня цього року.
Цитата
"Для міста з російською назвою Калінінград рекомендується лише польська назва Królewiec (Крулевець), а використання назви Калінінград польською мовою не рекомендується", - ідеться у документі.
Відповідно, Калінінградська область польською перейменована на Крулевецьку.
Комісія взяла до уваги, що місто з російською назвою Калінінград відоме в Польщі під традиційною назвою Крулевець, і що "нинішня російська назва цього міста є штучною, не пов'язаною ні з містом, ні з регіоном".
Окрім того, "факт присвоєння великому місту поблизу польських кордонів імені М.І. Калініна, злочинця, співвідповідального, серед іншого, за ухвалення рішення про масові вбивства поляків (Катинський розстріл), має в Польщі емоційний, негативний характер".
Також було зазначено, що "події, пов'язані з російським вторгненням в Україну, нав'язуванням так званого "русского мира", веденням росією інформаційної війни, змушують по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв, які викликають велику полеміку і не зустрічають схвалення в Польщі". Кожна держава має право використовувати у своїй мові традиційні назви, які становлять її культурну спадщину, але її не можна примушувати використовувати у своїй мові назви, які вона не приймає, підкреслює комісія.
Доповнення
Калінінградська область - російський ексклав, що межує з Польщею та Литвою. Її площа становить понад 15 000 квадратних кілометрів, а населення - майже мільйон осіб. Її найбільший центр - Калінінград, раніше відомий як польський Крулевець або німецький Кенігсберг.
Місто отримало назву Калінінград у липні 1946 року на честь Михайла Калініна, який помер місяцем раніше. Він був радянським політиком, чий підпис стояв під рішенням про розстріл польських офіцерів у Катині в 1940 році.
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