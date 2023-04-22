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Кабмін проведе консультації щодо перейменування населених пунктів Кримського півострова

Кабмін проведе консультації щодо перейменування населених пунктів Кримського півострова

Київ • УНН

 • 646311 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”. Про це інформує Представництво Президента України в АР Крим, пише УНН.

Деталі

Закон передбачатиме заборону присвоювати географічним об’єктам назви, які звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта чи її пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму.

Кабінет Міністрів у шестимісячний строк з дня набуття чинності Законом має провести консультації з представницькими органами корінних народів України, та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо перейменування населених пунктів Кримського півострова, назви яких містять символіку російської імперської політики.

Закон дає можливість змінювати назви міст і вулиць, зокрема в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, які тимчасово окуповані російською федерацією.

"Деколонізація та дерусифікація дорівнює повному відновленню української історично-національної топоніміки, її осучаснення іменами новітніх героїв, які боролися за незалежність та свободу своєї держави проти ворога. Це також важливо для майбутньої реінтеграції Криму після деокупації, зокрема у контексті видимості корінних народів України та їхнього права на збереження своєї історично-культурної спадщини", - йдеться в повідомленні.

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