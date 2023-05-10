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"Российское название - искусственное": Польша официально переименовала Калининград в Крулевец

"Российское название - искусственное": Польша официально переименовала Калининград в Крулевец

Киев • УНН

 • 1110507 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Комиссия Польши по стандартизации географических названий с сегодняшнего дня рекомендует называть в официальных документах российский Калининград Крулевцем и соответственно Калининградскую область - Крулевецкой, пишет УНН со ссылкой на польское RMF 24.

Детали

Вступило в силу постановление Комиссии по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша, которое рекомендует использовать только польское название Крулевец для "города с российским названием Калининград".

Решение было принято Комиссией по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша, действующей под руководством Главного землеустроителя, 12 апреля этого года.

Цитата

"Для города с российским названием Калининград рекомендуется использовать только польское название Królewiec (Крулевец), а использование названия Калининград на польском языке не рекомендуется", - говорится в документе.

Соответственно, Калининградскую область на польском языке переименовали в Крулевецкую.

Комиссия приняла во внимание, что город с российским названием Калининград известен в Польше под традиционным названием Крулевец и что "нынешнее российское название этого города является искусственным, не связанным ни с городом, ни с регионом".

Кроме того, "факт присвоения крупному городу на границе с Польшей имени М.И. Калинина, преступника, который был соответственным, среди прочего, за решение осуществить массовое убийство поляков (Катынский расстрел), имеет в Польше эмоциональный, негативный характер".

Также было отмечено, что "события, связанные с вторжением россии в Украину, навязыванием так называемого "русского мира", информационной войной россии, заставляют по-другому взглянуть на вопрос навязанных названий, которые вызывают большие споры и не одобряются в Польше". Каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия, которые составляют ее культурное наследие, но ее нельзя заставлять использовать в своем языке названия, которые она не одобряет, подчеркивает комитет.

Справка

Калининградская область - российский эксклав, граничащий с Польшей и Литвой, площадью более 15 000 квадратных километров и населением почти один миллион человек. Его крупнейший центр - Калининград, ранее известный как Крулевец в Польше или Кенигсберг в Германии.

Город был назван Калининградом в июле 1946 года в честь Михаила Калинина, который умер месяцем ранее. Он был советским политиком, чья подпись стояла под решением о расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году.

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