Естонський парламент хоче перейменувати російський Калінінград в Кенігсберг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Комісія у закордонних справах естонського парламенту (Рійгікогу) рекомендувала використовувати історичну назву міста "Кенігсберг" замість радянської "Калінінград", передає ERR, пише УНН.
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Комісія Рійгікогу у закордонних справах запропонувала Товариству рідної мови розглянути можливість використання в естонській мові назви Кенігсберг замість Калінінграда.
За словами голови комісії у закордонних справах Марко Міхкельсона, комісія дійшла висновку, що в естонській мові слід відмовитися від радянської назви міста Калінінград і використовувати замість неї історичну назву Кенігсберг, повідомила прес-служба Рійгікогу.
Крім того, члени комісії зазначили на засіданні, що замість нинішньої назви російського міста Кінгіссеп доцільно використовувати його колишні назви Ямбург або Ям.
Комісія у закордонних справах звернулася до комісії мови при Товаристві рідної мови, при якій діє консультативна робоча група з іноземних назв, із пропозицією розглянути цю поправку. Міхкельсон зазначив, що Латвія, Литва і Польща також обрали колишню назву міста замість Калінінграда.
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Старовинне прусське місто Твангсте 1255 року отримало німецьку назву Кенігсберг, імовірно на честь чеського короля Оттокара II. Після Другої світової війни місту, що увійшло до складу срср, було присвоєно російську назву Калінінград на честь михайла калініна, радянського державного діяча і провідної фігури сталінського режиму терору.
Комісія у закордонних справах обговорила питання про назву у зв'язку з проєктом Рійгікогу "Пропозиція Уряду Республіки прийняти історичну, естонську назву Кенігсберг" (218 OE), внесеним Консервативною народною партією Естонії (EKRE).
Комісія продовжить обговорення в жовтні. У проєкті пропонується запропонувати уряду називати Калінінград знову Кенігсбергом і провести всі процедури, пов'язані зі зміною назви.
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