40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
Украине удалось вернуть 193 воинов из российского плена - Зеленский
ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ
Выборы главы Федерации профсоюзов Украины: большинство организаций определилось с кандидатами
АМКУ требует от АЗС не накручивать цены на топливо, ориентироваться на ситуацию на рынке
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы
Liver Onco 2026: новый уровень междисциплинарного взаимодействия в лечении опухолей печени
ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
Графики отключений электроэнергии
Эстонская разведка: РФ не откроет фронт на Балтии, но Кремль непредсказуем

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Разведка Эстонии не видит оснований для нового фронта РФ против стран Балтии или НАТО. В то же время Кремль иррационален, несмотря на неудачи в Украине.

Разведка Эстонии на данный момент не дает никаких оснований считать, что россия может открыть новый фронт против стран Балтии. В то же время кремль непредсказуем и часто делает иррациональные шаги. Об этом заявил руководитель Центра разведки Эстонских сил обороны полковник Антс Кивисельг, сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Детали

По его словам, оценка угрозы агрессии — это довольно сложный процесс, который требует оценки текущего состояния вооруженных сил, политических намерений правительства и возможности проведения нападения в международном контексте. В то же время военный указал, что россия в значительной степени не достигла своих стратегических целей в Украине, а даже если некоторые из них были достигнуты, это произошло гораздо позже, чем планировалось изначально.

С новобранцами из криминальных районов, а также с военнослужащими на контрактной основе, долго поддерживать такой темп невозможно. Кульминационная точка достигнута, и если темпы наступления должны поддерживаться на этом уровне, необходима мобилизация

- отметил Кивисельг.

По словам полковника, нет такой угрозы, что россия может напасть ни на страны Балтии, ни на НАТО в целом.

Сегодня, даже если эта мобилизация будет проведена в россии, нет никаких признаков того, что этот мобилизованный подразделение будет использован каким-либо образом против стран НАТО. В то же время силы обороны, включая разведывательный центр, ежедневно работают над предотвращением потенциальной войны

- подчеркнул руководитель Центра разведки Эстонских сил обороны.

При этом он добавил, что хотя нет никаких признаков нападения, российское руководство непредсказуемо и часто принимает иррациональные решения.

"Рационально говоря, российской федерации, безусловно, не было бы смысла начинать новый фронт где-либо еще в регионе. Но мы видели, что российская федерация не всегда рациональна в своих решениях и может допускать стратегические просчеты", – пояснил полковник.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что россия может атаковать одну из стран-членов НАТО в ближайшие месяцы.

