Эстония закрывает большинство информационных пунктов для беженцев

Детали

«В пятницу, 28 апреля, Департамент социального страхования завершает работу инфопункта для военных беженцев на Таллиннском автовокзале. Прибывающих беженцев будут принимать до конца мая на пароме Isabelle. Инфопункты в Тарту, Пярну и Йыхви закроются 30 апреля», - говориться в сообщении.

По словам руководителя отдела по кризисному регулированию Департамента социального страхования Вадима Иванова, инфопункты по приему беженцев были открыты прошлой весной, когда в страну въезжало в среднем свыше пятисот беженцев ежедневно.

"В пунктах приема беженцу оперативно помогали решить разные задачи: оформляли ходатайство о временной защите, направляли при необходимости в места временного размещения. Теперь в Эстонию прибывает в разы меньше беженцев, которые обращаются за статусом временной защиты напрямую в бюро Департамента полиции и погранохраны, также они все реже нуждаются во временном размещении", - сказал Иванов.

Он отметил, что помимо этого, снизилась необходимость в работе инфопунктов.

"Мы обсудили сложившуюся ситуацию с префектурами и местными самоуправлениями в Таллинне, Пярну, Тарту и Йыхви. Установили, как в дальнейшем будет вестись прием новых беженцев, определили роль Департамента социального страхования в поддержке каждого беженца в соответствии с его потребностями. В случае, если поток беженцев усилится, мы с партнерами пересмотрим внесенные изменения", - заверил Иванов.

Дополнение

Эстония объявила о дополнительной военной помощи Украине.