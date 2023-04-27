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Естонія закриває більшість інформаційних пунктів для біженців

Естонія закриває більшість інформаційних пунктів для біженців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Департамент соціального страхування в Естонії закриває інформаційні пункти для біженців на автовокзалі в Таллінні, а також у Тарту, Пярну та Йихві. Про це УНН повідомляє з посиланням на ERR.

Деталі

«У п'ятницю, 28 квітня, Департамент соціального страхування завершує роботу інфопункту для воєнних біженців на Талліннському автовокзалі. Біженців, які прибуватимуть, прийматимуть до кінця травня на поромі Isabelle. Інфопункти в Тарту, Пярну і Йихві закриються 30 квітня», - ідеться в повідомленні.

За словами керівника відділу з кризового регулювання Департаменту соціального страхування Вадима Іванова, інфопункти з прийому біженців було відкрито минулої весни, коли в країну в'їжджало в середньому понад п'ятсот біженців щодня.

"У пунктах прийому біженцю оперативно допомагали розв'язати різні завдання: оформляли клопотання про тимчасовий захист, направляли за необхідності в місця тимчасового розміщення. Тепер в Естонію прибуває в рази менше біженців, які звертаються за статусом тимчасового захисту безпосередньо до бюро Департаменту поліції та прикордонної охорони, також вони все рідше потребують тимчасового розміщення", - сказав Іванов.

Він зазначив, що крім цього, знизилася необхідність у роботі інфопунктів.

"Ми обговорили ситуацію, що виникла, з префектурами і місцевими самоврядуваннями в Таллінні, Пярну, Тарту і Йихві. Встановили, як надалі буде вестися прийом нових біженців, визначили роль Департаменту соціального страхування в підтримці кожного біженця відповідно до його потреб. У разі, якщо потік біженців посилиться, ми з партнерами переглянемо внесені зміни", - запевнив Іванов.

Доповнення

Естонія оголосила про додаткову військову допомогу Україні.

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