Естонія закриває більшість інформаційних пунктів для біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Департамент соціального страхування в Естонії закриває інформаційні пункти для біженців на автовокзалі в Таллінні, а також у Тарту, Пярну та Йихві. Про це УНН повідомляє з посиланням на ERR.
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«У п'ятницю, 28 квітня, Департамент соціального страхування завершує роботу інфопункту для воєнних біженців на Талліннському автовокзалі. Біженців, які прибуватимуть, прийматимуть до кінця травня на поромі Isabelle. Інфопункти в Тарту, Пярну і Йихві закриються 30 квітня», - ідеться в повідомленні.
За словами керівника відділу з кризового регулювання Департаменту соціального страхування Вадима Іванова, інфопункти з прийому біженців було відкрито минулої весни, коли в країну в'їжджало в середньому понад п'ятсот біженців щодня.
"У пунктах прийому біженцю оперативно допомагали розв'язати різні завдання: оформляли клопотання про тимчасовий захист, направляли за необхідності в місця тимчасового розміщення. Тепер в Естонію прибуває в рази менше біженців, які звертаються за статусом тимчасового захисту безпосередньо до бюро Департаменту поліції та прикордонної охорони, також вони все рідше потребують тимчасового розміщення", - сказав Іванов.
Він зазначив, що крім цього, знизилася необхідність у роботі інфопунктів.
"Ми обговорили ситуацію, що виникла, з префектурами і місцевими самоврядуваннями в Таллінні, Пярну, Тарту і Йихві. Встановили, як надалі буде вестися прийом нових біженців, визначили роль Департаменту соціального страхування в підтримці кожного біженця відповідно до його потреб. У разі, якщо потік біженців посилиться, ми з партнерами переглянемо внесені зміни", - запевнив Іванов.
Доповнення
Естонія оголосила про додаткову військову допомогу Україні.