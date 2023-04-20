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Эстония объявила о дополнительной военной помощи Украине

Эстония объявила о дополнительной военной помощи Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Эстония объявила о поставках Украине дополнительных вооружений накануне переговоров в немецком городе Рамштайн, передает УНН.

Детали

Пакет помощи включает артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг министерство обороны в Таллинне.

Это вклад Эстонии в соглашение стран ЕС о поставках Украине 1 млн артиллерийских снарядов.

Кроме того, страна также хочет передать Киеву приборы ночного видения и боеприпасы для стрелкового оружия.

Добавим

В пятницу западные союзники планируют обсудить дальнейшую помощь Украине на авиабазе США в Рамштайне в западногерманской земле Рейнланд-Пфальц.

The new @EstonianGovt decided to send #Ukraine 155mm artillery ammunition, as part of the million rounds initiative. The newest aid package also includes night vision equipment and light weapons ammo. #StandWithUkraine #SlavaUkrainii pic.twitter.com/hXLitiwFic

— MoD Estonia (@MoD_Estonia) April 20, 2023

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