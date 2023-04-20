Естонія оголосила про додаткову військову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Естонія оголосила про постачання Україні додаткових озброєнь напередодні переговорів у німецькому місті Рамштайн, передає УНН.
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Пакет допомоги включає артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, повідомило у четвер міністерство оборони у Таллінні.
Це внесок Естонії в угоду країн ЄС про постачання Україні 1 млн артилерійських снарядів.
Окрім того, країна також хоче передати Києву прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.
Додамо
У п'ятницю західні союзники планують обговорити подальшу допомогу Україні на авіабазі США в Рамштайні у західнонімецькій землі Рейнланд-Пфальц.
The new @EstonianGovt decided to send #Ukraine 155mm artillery ammunition, as part of the million rounds initiative. The newest aid package also includes night vision equipment and light weapons ammo. #StandWithUkraine #SlavaUkrainii pic.twitter.com/hXLitiwFic— MoD Estonia (@MoD_Estonia) April 20, 2023