Эстония передаст партию автобусов и генераторов для Украины

Детали

Он отметил, что в дополнение к военной и политической поддержке Украине также нужно оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинское общество могло как можно лучше функционировать, несмотря на войну.

"МИД Эстонии совместно с таллинскими властями также планирует в ближайшее время отправить в Украину два автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении.

Эстонское отделение клуба Lions сообщило, что будет куплено 13 электрогенераторов, которые отправят в Украину в ближайшие дни.

Глава клуба Алар Ряст сказал, что помощь Украине должна непрерывно продолжаться, потому что украинцы борются за сохранение всей Европы.

Добавим

С начала российского вторжения в Эстонию из Украины прибыло более 115 000 беженцев, более половины из которых остались в Эстонии.