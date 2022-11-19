Эстония передаст партию автобусов и генераторов для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Эстония планирует передать Украине 27 городских автобусов. Также будет отправлено 13 электрогенераторов. Об этом пишет ERR со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, передает УНН.
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Он отметил, что в дополнение к военной и политической поддержке Украине также нужно оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинское общество могло как можно лучше функционировать, несмотря на войну.
"МИД Эстонии совместно с таллинскими властями также планирует в ближайшее время отправить в Украину два автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении.
Эстонское отделение клуба Lions сообщило, что будет куплено 13 электрогенераторов, которые отправят в Украину в ближайшие дни.
Глава клуба Алар Ряст сказал, что помощь Украине должна непрерывно продолжаться, потому что украинцы борются за сохранение всей Европы.
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С начала российского вторжения в Эстонию из Украины прибыло более 115 000 беженцев, более половины из которых остались в Эстонии.