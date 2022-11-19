Естонія передасть партію автобусів та генераторів для України

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Він зазначив, що на додачу до військової та політичної підтримки Україні також потрібно надавати гуманітарну допомогу, щоб українське суспільство могло якнайкраще функціонувати, попри війну.

"МЗС Естонії спільно з талліннською владою також планує найближчим часом відправити в Україну два автомобілі швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Естонське відділення клубу Lions повідомило, що буде куплено 13 електрогенераторів, які відправлять в Україну найближчими днями.

Голова клубу Алар Ряст сказав, що допомога Україні має невпинно тривати, тому що українці борються за збереження всієї Європи.

Додамо

З початку російського вторгнення до Естонії з України прибуло понад 115 000 біженців, більше половини з яких залишилися в Естонії.