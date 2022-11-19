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Естонія передасть партію автобусів та генераторів для України

Естонія передасть партію автобусів та генераторів для України

Київ • УНН

 • 384897 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Естонія планує передати для України 27 міських автобусів. Також буде відправлено 13 електрогенераторів. Про це пише ERR з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що на додачу до військової та політичної підтримки Україні також потрібно надавати гуманітарну допомогу, щоб українське суспільство могло якнайкраще функціонувати, попри війну.

"МЗС Естонії спільно з талліннською владою також планує найближчим часом відправити в Україну два автомобілі швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Естонське відділення клубу Lions повідомило, що буде куплено 13 електрогенераторів, які відправлять в Україну найближчими днями.

Голова клубу Алар Ряст сказав, що допомога Україні має невпинно тривати, тому що українці борються за збереження всієї Європи.

Додамо 

З початку російського вторгнення до Естонії з України прибуло понад 115 000 біженців, більше половини з яких залишилися в Естонії.

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