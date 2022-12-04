Эстония предоставит денежную помощь украинцам, наиболее пострадавшим от войны: список областей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Эстонский совет по делам беженцев предоставит денежную помощь пострадавшим от войны украинцам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Цитата
«Граждане, пострадавшие в результате войны, могут получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Приоритет для получения финансовой помощи предоставляется наиболее уязвимым категориям населения», – говорится в сообщении.
Детали
Кто может рассчитывать на выплаты:
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- граждане, члены семьи которых были травмированы или ранены в результате боевых действий;
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- люди, которые в результате боевых действий полностью потеряли жилье или их дома частично разрушены и нуждаются в ремонте;
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- одинокая мать/отец с несовершеннолетними детьми;
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- семьи, где есть люди с инвалидностью, или онкобольные, нуждающиеся в ценном лечении.
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- потерявшие работу, которые остались без средств к существованию;
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- те, кто вынужден был уехать из дома и не может вернуться, потому что территория оккупирована или ведутся боевые действия;
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- малообеспеченые семьи трудоспособного возраста.
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Выплаты будут перечислены ВПЛ или местным жителям Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской областей.
Дополнение
С начала российского вторжения в Эстонию из Украины прибыло более 115 000 беженцев, более половины из которых остались в Эстонии.