Эстония предоставит денежную помощь украинцам, наиболее пострадавшим от войны: список областей

Цитата

«Граждане, пострадавшие в результате войны, могут получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Приоритет для получения финансовой помощи предоставляется наиболее уязвимым категориям населения», – говорится в сообщении.

Детали

Кто может рассчитывать на выплаты:



граждане, члены семьи которых были травмированы или ранены в результате боевых действий;



люди, которые в результате боевых действий полностью потеряли жилье или их дома частично разрушены и нуждаются в ремонте;



одинокая мать/отец с несовершеннолетними детьми;



семьи, где есть люди с инвалидностью, или онкобольные, нуждающиеся в ценном лечении.



потерявшие работу, которые остались без средств к существованию;



те, кто вынужден был уехать из дома и не может вернуться, потому что территория оккупирована или ведутся боевые действия;



малообеспеченые семьи трудоспособного возраста.



Выплаты будут перечислены ВПЛ или местным жителям Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской областей.

Дополнение

С начала российского вторжения в Эстонию из Украины прибыло более 115 000 беженцев, более половины из которых остались в Эстонии.