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Эстония предоставит денежную помощь украинцам, наиболее пострадавшим от войны: список областей

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Эстонский совет по делам беженцев предоставит денежную помощь пострадавшим от войны украинцам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Цитата

«Граждане, пострадавшие в результате войны, могут получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Приоритет для получения финансовой помощи предоставляется наиболее уязвимым категориям населения», – говорится в сообщении.

Детали 

Кто может рассчитывать на выплаты:

  • граждане, члены семьи которых были травмированы или ранены в результате боевых действий;
  • люди, которые в результате боевых действий полностью потеряли жилье или их дома частично разрушены и нуждаются в ремонте;
  • одинокая мать/отец с несовершеннолетними детьми;
  • семьи, где есть люди с инвалидностью, или онкобольные, нуждающиеся в ценном лечении.
  • потерявшие работу, которые остались без средств к существованию;
  • те, кто вынужден был уехать из дома и не может вернуться, потому что территория оккупирована или ведутся боевые действия;
  • малообеспеченые семьи трудоспособного возраста.

Выплаты будут перечислены ВПЛ или местным жителям Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской областей.

Дополнение

С начала российского вторжения в Эстонию из Украины прибыло более 115 000 беженцев, более половины из которых остались в Эстонии.

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