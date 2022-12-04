Естонія надасть грошову допомогу українцям, які найбільше постраждали від війни: список областей

Цитата

«Громадяни, які постраждали у результаті війни, можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Пріоритет для отримання фінансової допомоги надається найбільш вразливим категоріям населення», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Хто може розраховувати на виплати:



громадяни, члени сім'ї яких були травмовані внаслідок бойових дій;



люди, які втратили житло або їхні будинки частково зруйновані та потребують ремонту;



одинока мати/батько з неповнолітніми дітьми;



сім'ї, де є люди з інвалідністю, або онкохворі, які потребують цінного лікування.



особи, які втратили роботу;



ті, хто змушений був виїхати з дому і не може повернутися, бо територія окупована чи ведуться бойові дії;



малозабезпечені родини працездатного віку.



Виплати будуть перераховані ВПО або місцевим мешканцям Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Одеської областей.

Доповнення

З початку російського вторгнення до Естонії з України прибуло понад 115 000 біженців, більше половини з яких залишилися в Естонії.