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Естонія надасть грошову допомогу українцям, які найбільше постраждали від війни: список областей

Естонія надасть грошову допомогу українцям, які найбільше постраждали від війни: список областей

Київ • УНН

 • 1144857 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Естонська рада у справах біженців надасть грошову допомогу постраждалим від війни українцям. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Цитата

«Громадяни, які постраждали у результаті війни, можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Пріоритет для отримання фінансової допомоги надається найбільш вразливим категоріям населення», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Хто може розраховувати на виплати:

  • громадяни, члени сім'ї яких були травмовані внаслідок бойових дій;
  • люди, які втратили житло або їхні будинки частково зруйновані та потребують ремонту;
  • одинока мати/батько з неповнолітніми дітьми;
  • сім'ї, де є люди з інвалідністю, або онкохворі, які потребують цінного лікування.
  • особи, які втратили роботу;
  • ті, хто змушений був виїхати з дому і не може повернутися, бо територія окупована чи ведуться бойові дії;
  • малозабезпечені родини працездатного віку. 

Виплати будуть перераховані ВПО або місцевим мешканцям Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Одеської областей.

Доповнення

З початку російського вторгнення до Естонії з України прибуло понад 115 000 біженців, більше половини з яких залишилися в Естонії.

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