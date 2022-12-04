Естонія надасть грошову допомогу українцям, які найбільше постраждали від війни: список областей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Естонська рада у справах біженців надасть грошову допомогу постраждалим від війни українцям. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Цитата
«Громадяни, які постраждали у результаті війни, можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Пріоритет для отримання фінансової допомоги надається найбільш вразливим категоріям населення», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Хто може розраховувати на виплати:
-
- громадяни, члени сім'ї яких були травмовані внаслідок бойових дій;
-
- люди, які втратили житло або їхні будинки частково зруйновані та потребують ремонту;
-
- одинока мати/батько з неповнолітніми дітьми;
-
- сім'ї, де є люди з інвалідністю, або онкохворі, які потребують цінного лікування.
-
- особи, які втратили роботу;
-
- ті, хто змушений був виїхати з дому і не може повернутися, бо територія окупована чи ведуться бойові дії;
-
- малозабезпечені родини працездатного віку.
-
Виплати будуть перераховані ВПО або місцевим мешканцям Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Одеської областей.
Доповнення
З початку російського вторгнення до Естонії з України прибуло понад 115 000 біженців, більше половини з яких залишилися в Естонії.