Эсминец США вышел из акватории Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Эскадренный миноносец ВМС США Carney покинул акваторию Черного моря. Об этом говорится в Twitter Bosphorus Naval News, передает УНН.
"Эскадренный миноносец ВМС США "USS Carney" покинул Черное море через 6 дней пребывания в южном направлении Стамбульского пролива (в 7:30 утра по местному времени)", - сказано в сообщении.
По информации СМИ, эсминец покинул акваторию Черного моря досрочно, проведя всего 6 дней вместо разрешенных 21 суток.
Как сообщал УНН, 24 октября в акваторию Черного моря вошел эскадренный миноносец ВМС США Carney, оснащенный системой ПРО Aegis.