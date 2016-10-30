Эсминец США вышел из акватории Черного моря

"Эскадренный миноносец ВМС США "USS Carney" покинул Черное море через 6 дней пребывания в южном направлении Стамбульского пролива (в 7:30 утра по местному времени)", - сказано в сообщении.

По информации СМИ, эсминец покинул акваторию Черного моря досрочно, проведя всего 6 дней вместо разрешенных 21 суток.

Как сообщал УНН, 24 октября в акваторию Черного моря вошел эскадренный миноносец ВМС США Carney, оснащенный системой ПРО Aegis.