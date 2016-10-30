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15 марта, 19:03 • 115967 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169065 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139466 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131806 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113595 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105917 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101770 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Эсминец США вышел из акватории Черного моря

Эсминец США вышел из акватории Черного моря

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Эскадренный миноносец ВМС США Carney покинул акваторию Черного моря. Об этом говорится в Twitter Bosphorus Naval News, передает УНН.

"Эскадренный миноносец ВМС США "USS Carney" покинул Черное море через 6 дней пребывания в южном направлении Стамбульского пролива (в 7:30 утра по местному времени)", - сказано в сообщении.

По информации СМИ, эсминец покинул акваторию Черного моря досрочно, проведя всего 6 дней вместо разрешенных 21 суток.

Как сообщал УНН, 24 октября в акваторию Черного моря вошел эскадренный миноносец ВМС США Carney, оснащенный системой ПРО Aegis.

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