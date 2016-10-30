Есмінець США вийшов з акваторії Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ескадрений міноносець ВМС США Carney залишив акваторію Чорного моря. Про це йдеться в Twitter Bosphorus Naval News, передає УНН.
“Ескадрений міноносець ВМС США „USS Carney“ залишив Чорне море через 6 днів перебування у південному напрямку Стамбульської протоки (о 7:30 ранку за місцевим)”, — сказано у повідомленні.
За інформацією ЗМІ, есмінець залишив акваторію Чорного моря достроково, провівши лише 6 днів замість дозволеної 21 доби.
Як повідомляв УНН, 24 жовтня в акваторію Чорного моря увійшов ескадрений міноносець ВМС США Carney, оснащений системою ПРО Aegis.