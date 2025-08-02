"Если не изменить свое отношение ко всему": Буданов прокомментировал слова Суркова о распаде НАТО

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предположил, что НАТО действительно может оказаться под угрозой распада, если США не изменят свою нынешнюю политику в отношении Альянса. Об этом Буданов заявил в интервью "Мосейчук+", передает УНН.

Детали

Я вообще в широкие альянсы не до конца верю. Я верю в то, что они могут существовать, но ограниченный промежуток времени. Реально существовать, а не номинально, и функционировать эффективно. Я верю в двусторонние отношения. Я верю в те альянсы, которые построены на общей экономике, общей защите своих интересов. Общем представлении, или навязывании своих интересов. В это я верю - сказал Буданов.

Комментируя заявление бывшего советника российского диктатора Путина Владислава Суркова, который заявлял, что НАТО и ЕС могут распасться после прихода Трампа, а Украину ждет неминуемый разгром и разделение на "российскую" и "антироссийскую", Буданов ответил: "При том, что я его откровенно ненавижу за все то, что он принес сюда, а во многом это именно его заслуга, вся эта идеология, я боюсь, что это один из вероятных вариантов развития событий, если все будет оставаться так, как оно есть сейчас".

Я не говорю, что это 100% вариант, но это один из вероятных вариантов, если не измениться, если не изменить свое отношение ко всему, что происходит сейчас. Потому что просто закрывать все время глаза, говоря "мы все сочувствуем, россия делает плохо, Украина молодец", но когда так никто и не смог сделать резкие шаги, чтобы не то что этому помешать, а изменить это все, это толкает всех в вопрос неуверенности в будущем развитии существующих сейчас геополитических образований - подчеркнул Буданов.

Напомним

США и европейские страны НАТО разрабатывают новый механизм для поставки военной помощи Украине за счет средств европейских членов Альянса.