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“Якщо не змінити своє ставлення до всього”: Буданов прокоментував слова суркова про розпад НАТО

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Керівник ГУР Кирило Буданов припустив, що НАТО може розпастися, якщо США не змінять свою політику щодо Альянсу. Він вважає цей варіант одним із вірогідних, якщо не буде різких кроків.

“Якщо не змінити своє ставлення до всього”: Буданов прокоментував слова суркова про розпад НАТО

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов припустив, що НАТО дійсно може опинитися під загрозою розпаду, якщо США не змінять свою нинішню політику щодо Альянсу. Про це Буданов заявив в інтерв’ю "Мосейчук+", передає УНН.

Деталі

Я взагалі в широкі альянси не до кінця вірю. Я вірю в те, що вони можуть існувати, але обмежений проміжок часу. Реально існувати, а не номінально, і функціонувати ефективно. Я вірю в двосторонні відносини. Я вірю в ті альянси, які побудовані на спільній економіці, спільному захисті своїх інтересів. Спільному представленні, чи нав’язуванні своїх інтересів. У це я вірю

- сказав Буданов.

Коментуючи заяву колишнього радника російського диктатора путіна владислава суркова, який заявляв, що НАТО та ЄС можуть розпастися після приходу Трампа, а Україну чекає неминучий розгром і розподіл на "російську" та "антиросійську", Буданов відповів: "При тому, що я його відверто ненавиджу за все те, що він приніс сюди, а багато в чому це саме його заслуга, вся ця ідеологія, я боюсь, що це один з вірогідних варіантів розвитку подій, якщо все буде залишатися так, як воно є зараз".

Я не кажу, що це 100% варіант, але це один з вірогідних варіантів, якщо не змінитися, якщо не змінити своє ставлення до всього, що відбувається зараз. Бо просто заплющувати весь час очі, кажучи "ми всі співчуваємо, росія робить погано, Україна молодець", але коли так ніхто і не спромігся зробити різкі кроки, щоб не те що цьому завадити, а змінити це все, це штовхає всіх у питання невпевненості в майбутньому розвитку існуючих зараз геополітичних утворень

- наголосив Буданов.

Нагадаємо

США та європейські країни НАТО розробляють новий механізм для постачання військової допомоги Україні за кошти від європейських членів Альянсу.

Павло Башинський

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