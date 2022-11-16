Эрдоган считает, что экспорт зерна из Украины морем продолжится

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«Я считаю, что это будет продолжаться. В этом нет никаких проблем», - заявил Эрдоган на пресс-конференции на саммите G20 на Бали в Индонезии.

Эрдоган сказал, что поговорит с президентом россии владимиром путиным, как только вернется в Турцию.

Дополнение

Украина является одним из крупнейших производителей зерна в мире, и вторжение россии в страну заблокировало 20 миллионов тонн зерна в ее портах до того, как с привлечением ООН и Турции заключили соглашение в июле.