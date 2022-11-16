Ердоган вважає, що експорт зерна з України морем продовжиться

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«Я вважаю, що це продовжуватиметься. У цьому немає жодних проблем», - заявив Ердоган на пресконференції на саміті G20 на Балі в Індонезії.

Ердоган сказав, що поговорить із президентом росії володимиром путіним, щойно повернеться до Туреччини.

Доповнення

Україна є одним із найбільших виробників зерна у світі, і вторгнення росії до країни заблокувало 20 мільйонів тонн зерна в її портах до того, як за участю ООН та Туреччини уклали угоду в липні.