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Ердоган вважає, що експорт зерна з України морем продовжиться

Ердоган вважає, що експорт зерна з України морем продовжиться

Київ • УНН

 • 374556 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу, що, на його думку, угода, яка дозволяє Україні експортувати зерно через Чорне море, термін дії якого спливає в суботу, залишиться в силі, пише УНН з посиланням на France 24.

Цитата

«Я вважаю, що це продовжуватиметься. У цьому немає жодних проблем», - заявив Ердоган на пресконференції на саміті G20 на Балі в Індонезії.

Ердоган сказав, що поговорить із президентом росії володимиром путіним, щойно повернеться до Туреччини.

Доповнення

Україна є одним із найбільших виробників зерна у світі, і вторгнення росії до країни заблокувало 20 мільйонів тонн зерна в її портах до того, як за участю ООН та Туреччини уклали угоду в липні.

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