Эрдоган в третий раз сменил главу Центробанка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз с 2019 года поменял главу Центрального банка, в субботу, 20 марта, неожиданно отправив в отставку назначенного на эту должность в ноябре 2020 года Начи Агбала. Его преемником стал Сахап Кавчиоглу - профессор экономики из стамбульского университета Мармара, передает УНН со ссылкой на DW.
Что известно
В последнее время Агбал несколько раз резко поднимал базовую процентную ставку, объясняя это борьбой с инфляцией. 18 марта он распорядился повысить ее сразу на 200 базисных пунктов с 17% до 19%, когда ожидалось при этом повышение лишь на 100 базисных пунктов. Президент Эрдоган неоднократно призывал к снижению ставок. Новый глава турецкого Центробанка также выступает против повышения процентных ставок.
Череда отставок банкиров
Начи Агбал, занимавший в прошлом посты министра финансов и руководителя стратегического и бюджетного управления в администрации Эрдогана, сменивший на этом посту Мурата Уйсала, который, в свою очередь, занял позицию руководителя главного финансового регулятора Турции в июле 2019 года и в первую очередь снизил базовую процентную ставку.
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Турецкий Центробанк до этого возглавлял Мурат Четинкая, занимавший эту должность с апреля 2016 года. Причиной его увольнения были разногласия с президентом Эрдоганом по поводу политики Центробанка — Четинкая отстаивал независимость этого института. Среди прочего Эрдоган неоднократно требовал снижения процентных ставок с целью стимулирования экономики, с чем был не согласен Четинкая.
Экономический кризис в Турции
Курс турецкой лиры стал снижаться в конце 2017 года. В 2018 году в Турции впервые за десять лет была зафиксирована рецессия, произошла обвальная девальвация лиры, а безработица достигла рекордных показателей. С 2018 году до настоящего времени лира потеряла половину своей стоимости по отношению к доллару.
Среди причин экономического кризиса в Турции эксперты называют “перегрев” экономики, допущенный Эрдоганом после 2016 года, когда в стране произошла попытка военного переворота. После этого президент Турции, среди прочего, стал пытаться урезать независимость Центрального банка.