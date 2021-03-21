Ердоган втретє змінив главу Центробанку

Що відомо

Останнім часом Агбал кілька разів різко піднімав базову процентну ставку, пояснюючи це боротьбою з інфляцією. 18 березня він розпорядився підвищити її відразу на 200 базисних пунктів з 17% до 19%, коли очікувалося при цьому підвищення лише на 100 базисних пунктів. Президент Ердоган неодноразово закликав до зниження ставок. Новий глава турецького Центробанку також виступає проти підвищення процентних ставок.

Череда відставок банкірів

Начі Агбал, який займав у минулому пости міністра фінансів і керівника стратегічного і бюджетного управління в адміністрації Ердогана, змінив на цій посаді Мурата Уйсала, який, в свою чергу, зайняв позицію керівника головного фінансового регулятора Туреччини в липні 2019 року і в першу чергу знизив базову процентну ставку.

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Турецький Центробанк до цього очолював Мурат Четінкая, що займав цю посаду з квітня 2016 року. Причиною його звільнення були розбіжності з президентом Ердоганом з приводу політики Центробанку - Четінкая відстоював незалежність цього інституту. Серед іншого Ердоган неодноразово вимагав зниження процентних ставок з метою стимулювання економіки, з чим був незгодний Четінкая.

Економічна криза в Туреччині

Курс турецької ліри став знижуватися в кінці 2017 року. У 2018 році в Туреччині вперше за десять років була зафіксована рецесія, сталася обвальна девальвація ліри, а безробіття досягло рекордних показників. З 2018 року до теперішнього часу ліра втратила половину своєї вартості по відношенню до долара.

Серед причин економічної кризи в Туреччині експерти називають "перегрів" економіки, допущений Ердоганом після 2016 року, коли в країні відбулася спроба військового перевороту. Після цього президент Туреччини, серед іншого, став намагатися урізати незалежність Центрального банку.