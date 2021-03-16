В Бразилії за час пандемії президент змінив четвертого міністра охорони здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У зв'язку із зростанням числа інфекцій і смертей, викликаних коронавірусом в Бразилії, президент Жаір Болсонаро в понеділок підтвердив, що він призначить Марсело Кейрогі на посаду заступника міністра охорони здоров'я Едуардо Пазуеллу. Це буде четвертий міністр цього відомства менше ніж за рік, передає УНН із посиланням на CNN.
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“У другій половині дня було прийнято рішення про призначення лікаря Марсело Кейрогі в Міністерство охорони здоров’я”, — сказав Больсонаро, додавши, що перехід може зайняти пару тижнів.
Президент заявив, що Марсело Кейрогі, очільник Бразильського кардіологічного товариства, буде слідувати порядку денному, що був поставлений його попередником Пазуелло в міністерстві охорони здоров’я. Він також заявив, що уряд планує активізувати зусилля по реалізації програми масової вакцинації.
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“Марсело Кейрогі набагато більш обізнаний в питаннях охорони здоров’я, він збирається вжити заходів щодо скорочення числа людей, які помирають від цього захворювання, яке вразило весь світ”, — сказав Болсонаро.
Що передувало
Генерал Пазуеллу очолював відомство з квітня минулого року після скандальних відставок двох міністрів-лікарів — Луїса Енріке Мандетти і потім Нельсона Тейша. Обидва вони висловлювали незгоду з главою держави в підходах до протидії пандемії.
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Доповнення
За другий тиждень березня в країні було зареєстровано майже 12,8 тис. смертей, що є найгіршим тижднем з початку пандемії коронавірусу. У п’ятницю Бразилія перевершила Індію за кількістю інфікованих, повернувшись на позицію другої найбільш постраждалої країни після США. Влада Бразилії кажуть, що на сьогоднішній день пандемія забрала понад 279 000 життів.