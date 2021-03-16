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В Бразилии за время пандемии президент сменил четвертого министра здравоохранения

В Бразилии за время пандемии президент сменил четвертого министра здравоохранения

Киев  •  УНН

 • 17331 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В связи с ростом числа инфекций и смертей, вызванных коронавирусом в Бразилии, президент Жаир Болсонаро в понедельник подтвердил, что он назначит Марсело Кейроги на должность заместителя министра здравоохранения Эдуардо Пазуеллу. Это будет четвертый министр этого ведомства меньше чем за год, передает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

“Во второй половине дня было принято решение о назначении врача Марсело Кейроги в Министерство здравоохранения”, — сказал Больсонаро, добавив, что переход может занять пару недель.

Президент заявил, что Марсело Кейроги, глава бразильского кардиологического общества, будет следовать повестке дня, что была установлена его предшественником Пазуелло в министерстве здравоохранения. Он также заявил, что правительство планирует активизировать усилия по реализации программы массовой вакцинации.

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“Г-н Марсело Кейроги гораздо более осведомлен в вопросах здравоохранения, он собирается принять меры по сокращению числа людей, умирающих от этого заболевания, которое поразило весь мир”, — сказал Болсонаро.

Что предшествовало

Генерал Пазуеллу возглавлял ведомство с апреля прошлого года после скандальных отставок двух министров-врачей — Луиса Энрике Мандетты и затем Нельсона Тейша. Оба они выражали несогласие с главой государства в подходах к противодействию пандемии.

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Дополнение

За вторую неделю марта в стране было зарегистрировано почти 12,8 тыс. смертей, что является худшей неделей с начала пандемии коронавируса. В пятницу Бразилия превзошла Индию по количеству инфицированных, вернувшись на позицию второй наиболее пострадавшей страны после США. Власти Бразилии говорят, что на сегодняшний день пандемия унесла более 279 тыс. жизней.

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