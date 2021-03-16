В Бразилии за время пандемии президент сменил четвертого министра здравоохранения

Цитата

“Во второй половине дня было принято решение о назначении врача Марсело Кейроги в Министерство здравоохранения”, — сказал Больсонаро, добавив, что переход может занять пару недель.

Президент заявил, что Марсело Кейроги, глава бразильского кардиологического общества, будет следовать повестке дня, что была установлена его предшественником Пазуелло в министерстве здравоохранения. Он также заявил, что правительство планирует активизировать усилия по реализации программы массовой вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцинация в Бразилии началась при недостатке ингредиентов для вакцин

“Г-н Марсело Кейроги гораздо более осведомлен в вопросах здравоохранения, он собирается принять меры по сокращению числа людей, умирающих от этого заболевания, которое поразило весь мир”, — сказал Болсонаро.

Что предшествовало

Генерал Пазуеллу возглавлял ведомство с апреля прошлого года после скандальных отставок двух министров-врачей — Луиса Энрике Мандетты и затем Нельсона Тейша. Оба они выражали несогласие с главой государства в подходах к противодействию пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Бразилии назвал “слабостью” самоизоляцию во время пандемии COVID-19

Дополнение

За вторую неделю марта в стране было зарегистрировано почти 12,8 тыс. смертей, что является худшей неделей с начала пандемии коронавируса. В пятницу Бразилия превзошла Индию по количеству инфицированных, вернувшись на позицию второй наиболее пострадавшей страны после США. Власти Бразилии говорят, что на сегодняшний день пандемия унесла более 279 тыс. жизней.