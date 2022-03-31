Эрдоган сегодня созвонится с Зеленским

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"Согласно полученной информации, сегодня в 20:00 состоится телефонный разговор президента Эрдогана с президентом Украины Зеленским", - сообщило агентство.

Ранее

Как писал УНН, ранее Эрдоган заявил журналистам, что Турция намерена согласовать дату скорой встречи президентов Украины и россии.

"Я настроен решительно в вопросе новой беседы с президентами владимиром путиным и Владимиром Зеленским. Наша цель - скорейшая организация встречи лидеров рф и Украины. Об этом я четко скажу обеим лидерам", - сказал сегодня турецкий президент.

Он выразил надежду на то, что удастся согласовать дату встречи путина и Зеленского.