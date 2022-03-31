Ердоган сьогодні зідзвониться із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести телефонні переговори з українським Президентом Володимиром Зеленським увечері 31 березня, пише УНН з посиланням на Anadolu.
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"Згідно з отриманою інформацією, сьогодні о 20:00 відбудеться телефонна розмова президента Ердогана з президентом України Зеленським", - повідомило агентство.
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Як писав УНН, раніше Ердоган заявив журналістам, що Туреччина має намір узгодити дату швидкої зустрічі Президентів України та росії.
"Я налаштований рішуче в питанні нової бесіди з президентами володимиром путіним і Володимиром Зеленським. Наша мета-якнайшвидша організація зустрічі лідерів рф і України. Про це я чітко скажу обом лідерам", - сказав сьогодні турецький президент.
Він висловив надію на те, що вдасться узгодити дату зустрічі путіна і Зеленського.