Эрдоган назначил нового главу Центробанка Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил новым председателем Центрального банка страны Фатиха Карахана, который занимал должность заместителя председателя Центрального банка. Об этом сообщило турецкое издание Anadolu, передает УНН.

Детали

Фатих Карахан родился в 1982 году в Эскишехире, в 2006 году окончил факультет математики и промышленной инженерии Университета Богазичи. В 2012-м защитил магистерскую и докторскую диссертации по экономике в Университете Пенсильвании.

Карахан работал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и преподавал в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах, в 2022 году начал работать старшим экономистом в Amazon.

Контекст

Ранее бывший глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан подала в отставку из-за масштабной репутационной кампании против нее.

В Турции задержали 7 человек, подозреваемых в передаче информации Моссаду