В Турции задержали 7 человек, подозреваемых в передаче информации Моссаду

Турецкие правоохранители задержали семерых человек, которых подозревают в продаже информации о местных объектах израильскому Моссаду, сообщил в пятницу представитель турецкой службы безопасности, пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

Представитель службы безопасности, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что турецкая полиция и разведывательная служба MIT провели совместные операции в Стамбуле и Измире в рамках расследования.

Последние операции были проведены через месяц после ряда арестов подозреваемых в связях с Моссадом в Турции.

В пятницу государственная вещательная компания TRT сообщила, что MIT установила, что Моссад использует частных детективов для слежки за своими целями.

По данным TRT, подозреваемые пытались следить за объектами, фотографировать их, устанавливать на них устройства слежения и получать другую информацию для Моссада.

Анкара не сделала официального заявления по поводу арестов. Представитель министерства иностранных дел Израиля отказался от комментариев по этому вопросу.

Дополнение

В прошлом месяце высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что власти задержали 34 человека, подозреваемых в связях со службой "Моссад" и в нападениях на палестинцев, живущих в Турции.

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