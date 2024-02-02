В Турции ликвидировали мужчину, который захватил заложников из-за войны в Израиле

Полиция применила силу и ликвидировала мужчину, который захватил в заложники семерых сотрудников предприятия компании Procter & Gamble в пригороде Стамбула. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на данные губернатора Седдара Явуза, передает УНН.

Детали

По словам губернатора, у мужчины было оружие и пояс со взрывчаткой.

Он ничего не успел сделать, все произошло мгновенно добавил Явуз.

Как пишет местная пресса, семь человек были спасены и находятся в безопасности после восьмичасовой ситуации с заложниками на фабрике вблизи Стамбула в Турции.

Считается, что операция по захвату заложников была протестом против войны Израиля в секторе Газа. Губернатор утверждает, что заложники невредимы.

Когда злоумышленник вышел в туалет, наш спецназ провел операцию, не повредив заложников говорит губернатор Седдар Явуз.

Дополнение

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени 1 февраля. Считается, что нападавший пошел на такие радикальные действия в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.

Неизвестный взял в заложники рабочих фабрики в Турции в знак протеста против израильских атак на Газу